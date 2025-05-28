Отвратительные учебники, советский подход и учителя-троечники: украинцы назвали причины, почему девятиклассники плохо владеют английским языком

Учительница английского языка Ольга Ждан вызвала в сети дискуссию относительно знаний девятиклассников по английскому языку. Так, по словам педагога, 86% учеников не владеют иностранным на достаточном уровне. Преподавательница предложила украинцам указать причины, которые по их мнению привели к такой ситуации.

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В заметке в Тhreads Ждан отметила, что половина школьников изучают английский с репетиторами. По ее мнению, проблема возникает и в том, что в некоторых школах этот предмет преподают люди, которые не являются филологами и параллельно проводят уроки по другим дисциплинам.

"Смотрю конференцию "Образование новой Украины". 86% девятиклассников не владеют английским на достаточном для общения уровне. Ваше мнение: в чем основная причина этого? Давайте подискутируем, учитывая тот факт, что 50 процентов, или даже больше тех же девятиклассников изучают язык с репетиторами", – написала Ждан.

Украинцы откликнулись на инициативу и рассказали, что проблема заключается в "отвратительных учебниках", которые не имеют логической структуры и последовательности. Кроме того, педагоги часто применяют советский подход, а сама программа устарела. В то же время, учителя, которые проводят уроки иностранного, учились на тройки и часто сами не имеют достаточного уровня языка, чтобы передать эти знания детям.

"Отвратительные учебники, которые заполонили школы. Они не имеют логической структуры и последовательности. Учить "на слух" можно, когда ты оказался среди носителей на 100%, а не 40 мин в день. Яркость картинок значительно больше содержания. А потом не интересны тексты. Рассказ о концерте Тейлор Свифт. Серьезно? Это даже мне не интересно, а 12-летним ребятам тем более. Как и о солнечных электростанциях в Канаде".

"Родителям нужно признать, что государственная школа не способна обеспечить качество. Отсутствие разделения детей на маленькие группы, плохие программы (учат правила, а не разговаривать). Добавлю, что с репетиторами тоже беда. Но это лучше, чем ничего".

"На моем опыте, в школе максимально тяжело изучать английский, ведь там идет бесконечное зазубривание правил, времен и так далее. Какие-то формулы. Я английский выучила на достаточном уровне только когда начала ежедневно употреблять англоязычный контент и общаться с англоязычными людьми в мета-вселенной игре. Там эти правила заучиваются очень быстро и не надо никаких формул. Я думаю, было бы гораздо эффективнее просто стараться разговаривать на английском друг с другом".

"Совковые учителя и учебники".

"Устаревшие программы и неэффективные, плохие учебники. Нехватка молодых специалистов".

"Потому что в школе преподают троечники, а ударники и отличники - репетиторы. Английский – это чуть ли не единственный школьный предмет, на который ходят годами на дополнительные занятия".

"Как по мне многие книги оторваны от реальной жизни и устаревшие + нет системности".

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