Отзывы для работников образования: как и когда можно получить компенсацию за работу в выходной день

Работники сферы образования могут получить отгул, но только в качестве компенсации за работу в нерабочее время. В украинских нормативных актах объяснения термина "отгул" нет.

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Разъяснение предоставили на официальном сайте Профсоюза работников образования и науки Украины. В статье 72 Кодекса законов о труде Украины говорится, что работник, привлеченный к работе в выходной день, имеет право получить компенсацию в виде отгула или двойной оплаты труда за этот день.

В условиях военного положения норма статьи 71 КЗоТ, позволяющая привлекать работников к работе в выходные дни только в исключительных случаях и только при их согласии, временно не применяется. Однако на компенсацию труда в нерабочее время они имеют право.

"Любая работа, которая идет в неосновное рабочее время, должна быть четко проведена через какой-то нормативный акт, чтобы было четко зафиксировано, что, например, учитель в свой выходной день сопровождает детей для участия в олимпиаде. Если таких вещей не делать, то работнику будет тяжело потом доказать, что такая работа была. Важно, чтобы все документы были четко проведены, были распоряжения", – сказал НУШ заместитель главы профсоюза работников образования Сергей Романюк.

В то же время в профсоюзе обратили внимание, что право работника на отгул без согласования с работодателем считается неявкой на работу без уважительных причин. Это прогул и может служить основанием для увольнения работника.

Прогулом считается отсутствие работника на работе без уважительной причины более трех часов непрерывно или суммарно в течение рабочего дня. Уважительными считаются причины, по которым отсутствует вина работника.

Как сообщал OBOZ.UA, юрист Роман Бондаренко рассказал, имеют ли право ученики и родители на замену учителя или классного руководителя.

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