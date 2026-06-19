'Овочів' или 'овочей'? Как сказать правильно

Во время Национального мультипредметного теста (НМТ) в блоке по украинскому языку можно встретить задания на определение правильного падежа слова в предложении. И много сложностей возникает в выборе правильного окончания для существительных в родительном падеже множественного числа: -ей там должно быть или -ів. Например, как правильно написать: "овочів" или "овочей"?

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Как разобраться в этом вопросе, своим подписчикам объяснила репетитор по украинскому языку и литературе, блогер Оксана Николаевна. В Instagram она опубликовала пример такого задания. В нем нужно было поставить в правильную форму существительное "відвідувачі" в предложении: "Показуючи мініскульптуру "Сонячний годинник П’єра Брульйона" київський екскурсовод звернувся до…".

Чтобы выбрать правильный вариант, Оксана Николаевна посоветовала сначала определить падеж и число. "Обратился к кому-чему – родительный падеж. И это множественное число, потому что "відвідувачі"", – объяснила она.

А дальше продемонстрировала табличку, которая объясняет, как надо выбирать окончание -ей или -ів. "Мы пишем -ей, если слово женского рода, -ів, если это мужской род. "Автомагістраль" – она моя, поэтому "автомагістралей". "Відвідувач" – мужской род, поэтому "відвідувачів", – рассказала репетитор.

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Распишем правило более подробно. В родительном падеже множественного числа некоторых существительных окончания определяем по следующему принципу:

окончание -ей

существительные женского рода с нулевым окончанием: автомагістраль – автомагістралей, галузь – галузей, подорож – подорожей;

окончание -ів

существительные мужского рода, которые заканчиваются на согласный и на -о, а в придачу слово "матір": відвідувач – відвідувачів, готель – готелів, вогонь – вогнів и вместе с ними матір – матерів.

Также это правило содержит несколько исключений, которые нужно запомнить. В родительном падеже множественного числа пишем грошей, коней, гостей, очей, плечей. Последние два существительных также имеют особую форму творительного падежа – очима и плечима.

Итак, вернемся к вопросу об овощах, который задали в начале. Это существительное в родительном падеже множественного числа имеет форму "овочів".

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