'Папа, почему там украинский флаг?' Сеть поразила секция в библиотеке Швеции

Социальную сеть Instagram поразило видео, которое выложил шведский папа Яша Перович. Мужчина показал, что пришел в библиотеку со своими детьми, которые нашли секцию с украинскими книгами.

Дети спросили, почему над одним из разделов светится флаг Украины. Сам Перович ответил, что это потому, что Швеция поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией. В то же время, сын шведского папы усомнился в том, хочет ли он брать украинские книги, ведь там нет страшных. Тогда как дочь взяла издание, чтобы читать брату. Мужчина выложил видео из библиотеки на своей странице.

"Сегодня дети сами нашли секцию с украинскими книгами. Раньше я их приводил туда, а теперь – они меня. Для нашей библиотеки это достаточно большая полка. Сын не захотел ничего, а старшая взяла книгу, чтобы читать младшей. Я взял книгу для детей на украинском от Тимоти Снайдера", – написал шведский папа.

Сеть поразила такая секция и они шутили, что если ребенок хочет страшных книг, то стоило поискать в отделе российских.

"Очень классно, что вы нашли. У нас нет, к сожалению, возле Гетеборга. А библиотеки в Швеции действительно очень хорошие".

Известно, что Яша Перович женат на украинке, поэтому он изучает язык своей жены и активно ведет социальные сети именно на украинском языке. Кроме того, мужчина вместе с семьей посещал Украину летом.

