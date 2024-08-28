Патриотическое воспитание, изучение английского и безопасность: МОН предоставило рекомендации по образовательному процессу в детсадах

Министерство образования и науки (МОН) предоставило рекомендации детсадам по образовательному процессу в 2024/2025 учебном году. В документе определены четкие алгоритмы действий во время воздушной тревоги и требования к укрытиям для гарантий безопасности во время пребывания в учреждениях дошкольного образования.

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Кроме того, образовательное ведомство подчеркнуло важность национально-патриотического воспитания, рассказывая детям также и о современных достижениях и новых достижениях государства. Соответствующие рекомендации опубликованы на официальном сайте МОН.

"Отмечаем также, что национально патриотическое воспитание дошкольников, особенно в условиях военной агрессии против Украины, остается ключевым и неотъемлемым элементом образовательного процесса в учреждениях дошкольного образования. Важно организовывать образовательное взаимодействие с детьми не только через ознакомление с историей нашего государства, но и через акцент на ее современных достижениях и новых достижениях", – говорится в сообщении.

С 1 сентября 2026 года дети старшего дошкольного возраста обязательно будут изучать английский язык, поэтому МОН советует воспитателям уделить внимание повышению уровня владения иностранным и подготовиться к его использованию во время проведения занятий с дошкольниками в будущем.

В то же время, образовательное ведомство подчеркнуло, что согласно законодательству, в детских садах недопустимо использование языка государства агрессора или государства-оккупанта, а весь процесс должен происходить на украинском языке.

Кроме того, особое внимание уделяется детям с особыми образовательными потребностями и семьями внутриперемещенных лиц. В частности, в приоритете гарантии физической и психологической безопасности дошкольников.

Также воспитатели и родители смогут воспользоваться полезными ресурсами, рекомендованными МОН, чтобы процесс обучения был более эффективным и интересным.

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