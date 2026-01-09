Печенье Вилла 'Бруки': как приготовить трендовый десерт, вдохновленный сериалом 'Очень странные дела'

После нового всплеска популярности сериала "Очень странные дела" в соцсетях появился десерт, который фанаты быстро окрестили сладкой версией настроения Хокинса. Печенье Вилла "Бруки" сочетает два любимых формата – насыщенный брауни и классическое печенье с шоколадными крошками в одном кусочке.

Именно такой контраст текстур и вкусов сделал этот десерт вирусным в конце 2025 года и превратил его в популярный домашний рецепт среди поклонников сериала.

О том, как приготовить трендовое печенье Вилла "Бруки" из сериала "Очень странные дела" рассказала фудблогер hananchaya на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

сливочное масло

сахар

яйцо комнатной температуры

какао-порошок

мука пшеничная

ванильный сахар или экстракт

пищевая сода

соль

шоколадные крошки

Способ приготовления:

1. Сначала готовят основу брауни. Подрумяненное масло соединяют с сахаром, добавляют яйцо, ваниль, какао-порошок, муку, соду и соль.

2. Массу тщательно перемешивают до однородности и равномерно распределяют по дну формы, застеленной пергаментом.

3. Отдельно замешивают тесто для печенья из аналогичных базовых ингредиентов, добавляя в конце шоколадные крошки.

4. Полученное тесто не размазывают сплошным слоем, а выкладывают кусочками поверх влажного брауни – это позволяет слоям правильно пропечься и сохранить текстуру.

5. Выпекают бруки до золотистой корочки сверху. Готовность проверяют деревянной шпажкой: она должна выходить слегка влажноватой изнутри, ведь брауни полностью схватывается уже после остывания.

6. После духовки десерт важно оставить в форме до полного остывания только тогда его легко нарезать ровными кусками.

