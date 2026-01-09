Печенье Вилла "Бруки": как приготовить трендовый десерт, вдохновленный сериалом "Очень странные дела"
После нового всплеска популярности сериала "Очень странные дела" в соцсетях появился десерт, который фанаты быстро окрестили сладкой версией настроения Хокинса. Печенье Вилла "Бруки" сочетает два любимых формата – насыщенный брауни и классическое печенье с шоколадными крошками в одном кусочке.
Именно такой контраст текстур и вкусов сделал этот десерт вирусным в конце 2025 года и превратил его в популярный домашний рецепт среди поклонников сериала.
О том, как приготовить трендовое печенье Вилла "Бруки" из сериала "Очень странные дела" рассказала фудблогер hananchaya на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
- сливочное масло
- сахар
- яйцо комнатной температуры
- какао-порошок
- мука пшеничная
- ванильный сахар или экстракт
- пищевая сода
- соль
- шоколадные крошки
Способ приготовления:
1. Сначала готовят основу брауни. Подрумяненное масло соединяют с сахаром, добавляют яйцо, ваниль, какао-порошок, муку, соду и соль.
2. Массу тщательно перемешивают до однородности и равномерно распределяют по дну формы, застеленной пергаментом.
3. Отдельно замешивают тесто для печенья из аналогичных базовых ингредиентов, добавляя в конце шоколадные крошки.
4. Полученное тесто не размазывают сплошным слоем, а выкладывают кусочками поверх влажного брауни – это позволяет слоям правильно пропечься и сохранить текстуру.
5. Выпекают бруки до золотистой корочки сверху. Готовность проверяют деревянной шпажкой: она должна выходить слегка влажноватой изнутри, ведь брауни полностью схватывается уже после остывания.
6. После духовки десерт важно оставить в форме до полного остывания только тогда его легко нарезать ровными кусками.
