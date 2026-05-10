Педагог напомнила 'самую важную кнопку' на НМТ, из-за которой поступающие часто заваливают тест

Образовательный аналитик Марта Тарновецкая предупредила абитуриентов о распространенной ошибке при сдаче Национального мультипредметного теста (НМТ), которая может стоить большого количества баллов. По ее словам, большинство из тех, кто проваливает экзамен, просто забывают нажать кнопку "Сохранить ответ".

Об этом Тарновецкая рассказала своим подписчикам в TikTok. Она объяснила, что нажимать эту кнопку нужно обязательно после выполнения каждого задания. "Если вы не сохраните ответ, он просто не будет засчитан", – отметила эксперт.

Она также призвала абитуриентов быть особенно бдительными, во время повторного выполнения заданий. В случае изменения варианта ответа нажимать соответствующую кнопку также нужно и это крайне важно. "Если вы меняете ответ и не нажимаете "Сохранить", система учтет старый вариант", – предостерегла Тарновецкая.

Педагог также отметила, что во время подготовки к тесту абитуриенты часто не сталкиваются с этим нюансом, ведь в тренировочных версиях интерфейс программы может отличаться. Именно поэтому на реальном тестировании эта деталь может стать неожиданностью. А значит важно быть проинформированными о такой особенности заранее.

