'Передайте ребенка на аутсорсинг'. Нейробиолог назвал большую ошибку родителей в воспитании: они всегда 'знают лучше'

Большинство родителей уверены, что они формируют характер и будущее своего ребенка собственными решениями. То есть они всегда знают лучше, чем ребенку надо заниматься, на какие кружки ходить. Но на самом деле к ребенку с самого детства стоит относиться как к отдельной личности и учитывать его желания.

Это мнение высказал кандидат биологических наук и нейробиолог Петр Черноморец в подкасте "Как это жить?". По его словам, родителям нужно помогать своему ребенку искать собственный путь адаптации к миру. Но для этого у родителей должно быть достаточно ресурса, который они вкладывают в ребенка – и речь не только о деньгах, но и о времени. Иногда лучшим решением будет отдать ребенка на "аутсорсинг". То есть записать ребенка на кружки, привлечь к воспитательному процессу бабушку или других родственников, или же нанять няню.

Он объясняет, что таким образом, родители помогают и ребенку, и себе.

"Первое, что должны сделать родители на благо своих детей – это подумать о том, как они могут позаботиться о себе и сделать себе лучше. А второе, в этом же контексте – это подумать о том, как максимально передавать ребенка на аутсорсинг, чтобы те ресурсы, которые родители не могут дать ребенку, ему давали другие взрослые", – говорит Черноморец.

