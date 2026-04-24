Передвиньте 1 спичку: головоломка, которая заставит напрячь мозг

Головоломки на исправление уравнений, выложенных из спичек, только на первый взгляд кажутся простой игрой. На самом деле они бросают серьезный вызов нашей логике, вниманию и умению мыслить пространственно. Смотрите изображение ниже.

И сегодня OBOZ.UA предлагает вам решить именно такую задачу. Перед вами пример 9 – 7 = 12, выложенный из 20 спичек. Ваша задача – догадаться, как переложить всего одну из этих спичек, чтобы уравнение сошлось.

Никогда не пробовали решать такие головоломки раньше? Тогда обратите внимание на то, что для правильного ответа в них можно трансформировать не только сами цифры, но и знаки. Чаще всего ключ к разгадке скрывается в изменении цифр, имеющих схожую форму (например 0, 6 и 9). Подумайте, какие из них можно превратить одну в другую, чтобы получить правильный результат. И не забудьте о знаках. Главное – не зацикливаться на привычном написании символов и быть готовым к тому, что одно меткое движение может полностью изменить значение всей формулы. Поэтому переберите в голове как можно больше вариантов, а потом, когда придумаете свой, переходите к объяснению ниже.

Чтобы решить эту задачу, вам нужно взять верхнюю вертикальную спичку справа от цифры 9 и добавить ее к знаку минус, чтобы получить плюс. Так уравнение примет вид 5 + 7 = 12 и наконец сойдется.

