Передвиньте всего 2 спички – хитрая головоломка

Предложенная сегодня головоломка создана специально для тех, кто обладает исключительными навыками сосредоточенности и логического мышления. Ваша задача состоит в том, чтобы исправить ошибку в математическом выражении, передвинув всего 2 элемента, поэтому смотрите изображение ниже.

Головоломка ниже содержит заведомо неправильное уравнение:

Перед вами пример 9 + 6 = 13, который, очевидно, является неверным. Чтобы превратить его в правильное равенство, вам нужно внимательно проанализировать структуру каждой цифры, составленной из спичек.

Вот и путь к решению, если вам еще не удалось решить головоломку. Сосредоточьтесь на трансформации первого и последнего числа.

Переместите одну спичку так, чтобы девятка превратилась в 6. Затем из 13 надо сделать 12. И в результате вы получите правильное уравнение: 6 + 6 = 12.

Вы справились самостоятельно или пришлось подсмотреть? Такие упражнения – отличный тренажер для мозга, который помогает поддерживать остроту ума в любом возрасте.

