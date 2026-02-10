Передвиньте 2 спички, чтобы стул развернулся: головоломка

Пространственное мышление позволяет нам мысленно манипулировать объектами и лучше ориентироваться в трехмерном мире. В быту оно помогает везде – от парковки авто до игр с детьми. Приятно, что развить такое мышление можно с помощью интересных головоломок. Смотрите фото ниже.

Одним из самых популярных типов таких задач являются головоломки со спичками. OBOZ.UA предлагает потренировать свое пространственное мышление именно таким образом. Перед вами изображение стула, выложенное из палочек. И стул этот стоит развернутым в правую сторону. Вам нужно передвинуть всего две спички, чтобы он развернулся влево.

Это хитрая задача, для решения которой нужно задействовать аналитическое мышление – изучить структуру предмета, а также пространственное – мысленно покрутить его, придумав, как всего двумя движениями развернуть объект в противоположную сторону. Это превращает простую игру в увлекательный процесс стратегического планирования, где каждое изменение положения спички имеет значение.

К счастью, ограничения во времени эта головоломка не имеет. Наслаждайтесь процессом столько, сколько вам нужно, чтобы прийти к выводу. Далее будет объяснение, не переходите к нему, пока не найдете решение.

Итак, чтобы "развернуть" выложенный из спичек стул в противоположную сторону, нужно изменить положение его спинки. Для этого берем две спички, образующие ее левую часть и верх, и перекладываем вправо. Готово – головоломка решена.

