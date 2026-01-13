Передвиньте 2 спички, чтобы уравнение стало правильным: головоломка

Головоломки со спичками, в которых нужно исправить выложенное из палочек математическое уравнение, являются одним из самых интересных, но при этом довольно сложных типов задач. Хватит ли у вас логики и пространственного воображения, чтобы найти результат – проверьте себя. Смотрите фото ниже.

В задаче, которую публикует OBOZ.UA нужно передвинуть две спички, чтобы сделать две части уравнения соответствующими друг другу. На картинке с задачей мы видим пример 4 – 7 = 6, который явно является неправильным. Для того, чтобы исправить ошибку, нужно передвинуть всего две спички.

Решение задач со спичками заставляет мозг отказаться от стандартных алгоритмов и задействовать визуально-пространственное мышление, ведь вам нужно не просто считать цифры, а физически манипулировать объектами в воображении. Попробуйте представить, какие палочки нужно передвинуть и куда, чтобы уравнение сошлось. Такие задачи помогают научиться смотреть на проблему под разными углами и быстрее находить нестандартные решения и в реальной жизни.

А дальше мы расскажем, как правильно решить эту задачу.

Чтобы уравнение сошлось, здесь нужно подправить не только сами цифры, но и знаки. Для этого "разберем" цифру 4 в начале примера, превратив ее в единицу. Одну из спичек добавим к знаку "минус" превратив его в "плюс", а второй дополним шестерку после знака "равно", чтобы из нее получилась восьмерка. В таком случае уравнение примет вид 1 + 7 = 8 и станет правильным.

