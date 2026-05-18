Передвиньте 2 спички: головоломка для гениев

Математическое задание предлагает исправить неправильное равенство "семь девятых равно трем" с помощью всего двух движений. Этот хитроумный квест со спичками станет отличной проверкой для вашего пространственного мышления и логики. Чтобы узнать, как разгадать эту математическую загадку и превратить неравенство в правильное выражение, смотрите изображение ниже.

Условие задачи

Видео дня

Перед игроками стоит задача исправить первоначальное ложное выражение из 18 спичек: 7 : 9 = 3. Можно переместить только две спички.

Для достижения правильного результата необходимо сделать два четких шага:

Изменить числитель: у цифры 7 забрать верхнюю горизонтальную спичку, превратив ее в 1. Изменить знаменатель: у цифры 9 убрать левую верхнюю вертикальную спичку, из-за чего она станет цифрой 3. Обе освободившиеся спички нужно переместить в правую часть уравнения и расположить сразу после тройки. Одну из них кладут горизонтально, образуя знак минус, а другую – вертикально, формируя цифру один. В результате появляется показатель степени.

Правильный ответ

Одна третья равна трем в степени минус один.

Пока ваш мозг активировался благодаря разгадыванию головоломки, OBOZ.UA предлагает не терять время и попробовать решить геометрическую задачу со спичками.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.