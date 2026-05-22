Передвиньте 2 спички: головоломка для самых умных

Головоломки со спичками прекрасно тренируют внимательность, пространственное мышление и умение искать нестандартные решения. В этом задании нужно передвинуть только две спички так, чтобы получить четыре отдельных квадрата. Смотрите изображение ниже.

На первый взгляд условие кажется простым, однако само ограничение делает задачу сложнее. Квадраты не должны иметь общих сторон и даже не должны касаться друг друга. Поэтому привычный способ складывать фигуры здесь не сработает.

Такие задачи особенно полезны тем, что заставляют мозг отказаться от первого очевидного варианта. Если у вас есть 16 спичек и нужно сложить 4 квадрата, логика подсказывает: на каждый квадрат должно приходиться по 4 спички. Следовательно, квадраты не могут делить между собой ни одну сторону, как это часто бывает в классических спичечных головоломках.

Главная подсказка – думать не только прямо, но и по диагонали. Многие пытаются разместить квадраты в ряд или в виде большой общей фигуры, но по условию они должны быть полностью отдельными. Именно поэтому решение надо искать в другом расположении элементов.

Чтобы выполнить задание, внимательно посмотрите на начальную фигуру и определите, какие две спички можно переместить так, чтобы каждый из четырех квадратов состоял из собственных четырех сторон. Не спешите смотреть ответ: эта головоломка как раз и рассчитана на то, чтобы проверить терпение, логику и способность увидеть фигуру под другим углом.

Ответ

Нужно переставить две спички так, чтобы четыре квадрата расположились отдельно друг от друга по диагонали.

