Передвиньте 2 спички: головоломка для сообразительных

Разгадывание головоломок со спичками – это отличный тренажер для развития пространственного воображения и гибкости мышления. Когда мы перекладываем одну-две палочки, чтобы изменить направление фигуры, работает не только логика, но и воображение. Смотрите фото ниже.

Чтобы справиться с такой задачей, мозг вынужден отказаться от привычных шаблонов и искать нестандартные пути. Это учит видеть структуру целого через отдельные детали и воспринимать любую ситуацию под необычным углом. Именно поэтому OBOZ.UA приготовил для вас сегодня задачу с фигурой из спичек. Вам нужно посмотреть на этот стул, сложенный вверх ногами, и придумать, как передвинуть всего две спички, чтобы поставить его правильно – на ножки.

Пространственное воображение в таких задачах играет ключевую роль. "Покрутите" изображение в голове, чтобы понять, как трансформировать его правильным образом. Это не шутка: перемещение всего двух спичек позволит вам "поставить" перевернутый стул правильно. Дайте себе столько времени, сколько нужно, прежде чем переходить к объяснению.

А чтобы "перевернуть" этот стул с головы на ноги, нужно нижнюю горизонтальную спичку поместить над торчащими вверх "ножками", а крайнюю левую вертикальную спичку перенести в правую сторону, превратив ее в "ножку", смотрящую вниз. Вот так всего двумя движениями вы поставите стул из спичек в правильное положение.

