Передвиньте 2 спички: хитрая головоломка

С точки зрения арифметики уравнение 5 – 2 = 8 является очевидной ошибкой. А с точки зрения любителей головоломок со спичками – интересным вызовом. Смотрите фото ниже.

Сегодня OBOZ.UA публикует задачу, в которой указанное уравнение нужно исправить, передвинув при этом всего две спички. Хотите почувствовать себя настоящим рекордсменом – попробуйте справиться с задачей за 30 секунд.

Это задача средней сложности, которая лучше всего подходит для тех, кто уже понял логику таких головоломок. Впрочем, и храбрым новичкам тоже стоит попробовать свои силы. Все потому, что разгадывание головоломок со спичками отлично тренирует гибкость мышления. Во время поиска ответа приходится отказываться от стандартных арифметических шаблонов и искать необычные способы справиться с цифрами.

Поэтому ставьте таймер и пробуйте найти правильный ответ. Небольшая подсказка: на этот раз трансформировать нужно будет только цифры – знаки в уравнении не трогаем.

И не спешите листать дальше – к объяснению. Дайте себе возможность найти ответ самостоятельно.

Итак, для правильного ответа на эту задачу придется изменить все цифры, чтобы уравнение приобрело вид 9 – 3 = 6. Для этого берем верхнюю правую вертикальную спичку из восьмерки за знаком "равно" и переносим ее в пятерку, чтобы из нее образовалась девятка. А в двойке перемещаем нижнюю вертикальную палочку с левой стороны на правую, чтобы сделать из нее тройку.

