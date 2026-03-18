Передвиньте 2 спички: хитрая головоломка

Визуальные головоломки могут бросить вызов логике и способности видеть скрытые закономерности в простых цифрах. Решение таких задач – это отличный способ размять мозг и отвлечься от повседневной рутины. Смотрите изображение ниже.

Предлагаем вам испытать себя на сообразительность, исправив математическую ошибку. Задание: уравнение можно исправить передвижением всего двух спичек.

Перед вами выражение, составленное из спичек, которое на данный момент является арифметически неверным: 33 + 7 = 15. Ваша цель переложить ровно 2 спички, чтобы уравнение стало математически правильным.

Ограничение: нельзя менять знак равенства на символы неравенства. Результатом должно быть исключительно корректное равенство.

Ответ на головоломку

Если вы уже попробовали несколько вариантов и готовы узнать ответ, вот алгоритм действий, который превращает исходное выражение в правильное:

Возьмите одну вертикальную спичку из первой тройки (правый нижний) и переставьте ее в левый нижний угол этой же цифры. Таким образом 3 превратится в 2. Возьмите вертикальную спичку со знака плюс (+), превратив ее в минус (–). Эту свободную спичку приложите к цифре 5 в нижний левый угол, чтобы она стала шестеркой (6).

В результате получаем правильное равенство: 23 – 7 = 16.

