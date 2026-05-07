Передвиньте 2 спички: хитрая головоломка

Головоломки со спичками хорошо тренируют логику, внимательность и умение смотреть на задачу нестандартно. В этой задаче нужно не решать пример, а изменить число, составленное из спичек. Смотрите изображение ниже.

На картинке показано число 358, но его можно превратить в значительно большее. Для этого нужно передвинуть ровно 2 спички и сделать наибольшее возможное число.

Поставьте таймер на 5 секунд и внимательно посмотрите на цифры. Не спешите сразу двигать спички мысленно наугад – сначала определите, какие цифры можно быстро превратить в большие.

Такие задачи кажутся простыми, но они проверяют не только внимательность, но и способность мыслить логически. Нужно увидеть, какие элементы цифр можно изменить минимальным количеством движений.

В этой головоломке важно понять, что наибольшее число получится тогда, когда первые две цифры станут максимально большими. Именно они больше всего влияют на результат.

Ответ

Правильный ответ – 998.

Чтобы получить это число, нужно передвинуть спички в цифрах 3 и 5 так, чтобы обе они превратились в 9. Тогда начальное число 358 станет числом 998.

Именно это и есть самое большое число, которое можно сложить, передвинув ровно 2 спички.

