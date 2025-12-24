Передвиньте 2 спички и исправьте уравнение: головоломка для сообразительных

Логические головоломки со спичками – отличный способ полезно провести несколько минут и дать мозгу приятную нагрузку. Это один из самых простых и одновременно эффективных вариантов, чтобы "включить" мышление. Они не требуют сложных формул или специальных знаний, но заставляют посмотреть на привычные вещи под другим углом. Смотрите изображение ниже.

Видео дня

Такие задачи тренируют внимательность, креативность и гибкость ума. Особенно полезны они для детей, но и взрослым дают приятное ощущение интеллектуального вызова. Перед вами – одна из классических головоломок на сообразительность. Как передвинуть спички, чтобы исправить уравнение?

Условие задачи

Перед вами записано уравнение, составленное из спичек:

7 - 9 = 3

Очевидно, что оно неправильное.

Ваша задача – забрать или передвинуть только 2 спички, чтобы уравнение стало математически правильным.

Важно:

нельзя добавлять новые спички;

можно только передвигать или убирать уже имеющиеся;

результат должен быть корректным арифметически.

Попробуйте сначала найти решение самостоятельно – не спешите смотреть ответ.

Ответ

Правильный вариант после передвижения двух спичек:

7 - 4 = 3

Головоломки со спичками развивают не только математическое мышление, но и пространственное воображение. Они учат замечать детали, видеть альтернативные решения и выходить за пределы шаблонного мышления.

OBOZ.UA также публиковал интересную рождественскую головоломку, которая понравится взрослым и детям.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.