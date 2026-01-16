Передвиньте 3 спички: непростая головоломка

Классическая математическая головоломка со спичками предлагает с помощью определенных манипуляций изменить значение математического выражения. Задание – нужно переставить определенное количество элементов, чтобы уравнение стало правильным. Смотрите изображение ниже.

Видео дня

Начальное неправильное уравнение: 7 - 6 = 4.

Каждая цифра и математический знак составлены из спичек. Задание: переставить 3 спички, чтобы равенство стало правильным.

Варианты решения

Первый способ

Знак минус превращается в плюс. Цифра 6 становится цифрой 0 (перемещением внутренней спички). Цифра 4 превращается в 7.

7 + 0 = 7

Второй способ

Цифра 6 превращается в 2, а цифра 4 – в 5. Таким образом получаем правильное уравнение 7 - 2 = 5.

Третий способ

Цифра 6 меняется на 5 (путем удаления одной спички). Цифра 4 меняется на 2 (путем перестановки освобожденных спичек). Получается правильное уравнение 7 - 5 = 2.

Головоломки со спичками довольно интересный способ провести время с пользой. OBOZ.UA предлагает еще одно интересное задание со спичками, чтобы образовать правильное уравнение.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.