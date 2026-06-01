Передвиньте 3 спички: непростая головоломка

Головоломки со спичками продолжают покорять любителей логических задач, ведь заставляют искать нестандартные решения там, где их сложно заметить с первого взгляда. На этот раз участникам предлагают изменить фигуру только тремя перемещениями спичек так, чтобы получить четыре одинаковых квадрата, – смотрите изображение ниже.

В чем заключается задача

Начальная конструкция состоит из пяти квадратов, выложенных из спичек. Четыре из них расположены в один горизонтальный ряд, а еще один квадрат находится под крайним правым, из-за чего вся фигура напоминает букву "Г".

Задача на первый взгляд кажется простой: нужно передвинуть всего три спички. Однако главная сложность заключается в том, что после изменений должны остаться четыре квадрата одинакового размера, которые не будут отличаться от начальных.

Ответ на головоломку

Для решения головоломки необходимо забрать две спички с крайнего правого верхнего квадрата – верхнюю горизонтальную и правую вертикальную стороны. Также нужно снять верхнюю спичку с соседнего квадрата (второго).

После этого все три спички следует переместить в нижнюю часть конструкции, под второй квадрат верхнего ряда. В результате угловая фигура трансформируется в компактную симметричную композицию из четырех квадратов одинакового размера.

Именно такая перестановка позволяет выполнить условие задачи и получить правильный ответ всего за три движения, что делает эту головоломку хорошим тестом на внимательность и пространственное мышление.

