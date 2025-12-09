Передвиньте две спички, чтобы получилось 6 квадратов: головоломка

Пространственное мышление позволяет нам быть креативными и лучше находить нестандартные и оригинальные решения. А развить его можно с помощью головоломок со спичками, где передвижение палочек позволяет получать совершенно новые фигуры. Смотрите фото далее.

Сегодня OBOZ.UA предлагает вам решить головоломку со спичками, в которой надо передвинуть всего две палочки, чтобы получить из сложной фигуры шесть квадратов. Квадраты при этом должны быть соединены между собой, и каждая спичка должна образовывать сторону по крайней мере одного квадрата. Звучит непросто, хотя на самом деле все, что вам понадобится, это перебрать в голове несколько вариантов и выбрать наиболее подходящий.

Для поиска ответа на эту головоломку, нужно представлять, как изменится фигура после каждого движения. Такие задачи развивают логику и способность видеть нестандартные ходы. Они также усиливают навык переключения внимания между различными вариантами. Поэтому постарайтесь придумать как можно больше способов переместить спички – между ними вам точно попадется правильный ответ.

А дальше будет подсказка. Если хотите решить головоломку самостоятельно, не спешите листать ниже.

Итак, для получения правильного ответа нужно разобрать правый верхний квадрат начальной фигуры. Возьмите самую высоко расположенную горизонтальную палочку и перенесите ее на одну секцию левее – в центральную. А затем возьмите верхнюю внешнюю вертикально расположенную спичку и переместите ее в ту же центральную секцию, но в самый ее низ и разместите также горизонтально.

То, что вы получили, на первый взгляд кажется фигурой из пяти квадратов, но четыре из них образуют один больший. И каждая спичка в паре с еще одной образует сторону этого квадрата.

