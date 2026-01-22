Передвиньте две спички, чтобы уравнение стало правильным: головоломка

Решение математических головоломок помогает тренировать логическое мышление, внимательность и способность находить нестандартные решения. Такие задачи активизируют работу мозга и полезны как для детей, так и для взрослых. Именно поэтому предлагаем задание со спичками, которое заставляет посмотреть на простые цифры под другим углом. Смотрите изображение ниже.

Суть задания заключается в исправлении ошибочного уравнения, составленного из спичек.

Начальная запись выглядит как 3 – 2 = 9, что явно не соответствует законам математики. Нужно передвинуть всего две спички, чтобы уравнение стало правильным.

Первый вариант решения

Он предусматривает изменение сразу двух цифр. Одну спичку забирают с цифры "2" и переставляют так, чтобы она превратилась в "3". В то же время в цифре "9" убирают центральную спичку, в результате чего она становится "0". В результате получается корректное уравнение 3 – 3 = 0.

Второй вариант решения

В этом случае одну спичку снимают с цифры "3", превращая ее в "2". Вторую спичку перемещают в цифре "9", замкнув ее контур и получив "0". Таким образом уравнение также становится правильным: 2 – 2 = 0.

Оба варианта демонстрируют, что даже простая задача может иметь несколько логических решений.

Оба варианта демонстрируют, что даже простая задача может иметь несколько логических решений.

Именно такие головоломки помогают развивать гибкость мышления и учат находить выход в нестандартных ситуациях.

