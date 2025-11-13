Передвиньте две спички: головоломка для самых умных

Головоломки на передвижение спичек помогают развить логику, аналитическое мышление и пространственное воображение. Давайте потренируем их прямо сейчас. Смотрите фото ниже.

OBOZ.UA предлагает вам подумать над тем, как исправить математическое уравнение, выложенное из спичек. Сейчас оно является неправильным. Заданное уравнение указывает, что 0 – 5 = 3. Попробуйте за 17 секунд догадаться, как нужно передвинуть две спички, изменив цифры так, чтобы уравнение стало правильным.

Эта головоломка предполагает разгадывание уравнения, что является проверкой логики и креативного мышления. Тщательно изучив уравнение и используя основные арифметические операции, вы можете легко его решить. Но придется перебрать в голове немало вариантов и выбрать тот, для которого придется передвинуть только две спички.

Не расстраивайтесь, если не уложитесь в 17 секунд. Это не значит, что вам не под силу подобные задачи. А свидетельствует, что ваши навыки нуждаются в тренировке. Поэтому посвятите этой тренировке столько времени, сколько нужно, чтобы самостоятельно найти решение.

А теперь переходите к проверке ответа. Подсказку мы публикуем ниже. Она указывает нам, что передвинуть нужно верхнюю и нижнюю спички из цифры 0. Так уравнение получит вид 11 – 8 = 3 и станет правильным.

