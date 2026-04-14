Передвиньте одну спичку: непростая головоломка

Головоломки со спичками – отличный способ потренировать мозг. Предлагается превратить ошибочное выражение 6 + 47 = 9 в правильное с помощью всего одной манипуляции со спичкой. Для поиска правильного решения необходимо проявить большую концентрацию и нестандартное мышление, поэтому попробуйте найти выход самостоятельно, а затем смотрите изображение ниже.

Головоломка со спичками

Хотя подобные уравнения могут иметь несколько вариантов решения, наиболее простой способ заключается в трансформации цифры 7. Необходимо взять верхнюю горизонтальную спичку от семерки, превратив ее в единицу, а саму спичку использовать как знак минуса перед этой единицей. Таким образом, начальное равенство превращается в логически правильный пример: 6 + 4 – 1 = 9.

Ответ на головоломку

Подобные визуальные головоломки не только развлекают, но и стимулируют когнитивные способности, заставляя мозг отходить от привычных шаблонов восприятия цифр. Даже если вам не удалось найти ответ мгновенно, такие тренировки улучшают внимательность к деталям и скорость мышления в повседневной жизни.

