Передвиньте спичку, чтобы уравнение стало правильным: головоломка

Эта математическая головоломка заставляет задуматься над нестандартным решением. Предлагается решить неправильное уравнение 72 + 12 = – 24, выложенное спичками, только одним перемещением. Смотрите изображение ниже.

Задание кажется абсолютно абсурдным, ведь сумма двух положительных чисел не может быть отрицательной. Однако секрет успеха заключается не в сложных вычислениях, а во внимательности к деталям и умении видеть новые формы в привычных цифрах.

Из спичек выложены цифры и знаки. Основное правило игры строгое: вы имеете право изменить положение только одной спички, чтобы выражение приобрело математическую логику.

Подсказка: не манипулируйте цифрами "2" или знаком "плюс" – правильный путь окажется значительно проще, если взглянуть на структуру цифры "7". Именно она скрывает в себе ключ к разгадке, который позволяет мгновенно сбалансировать обе части уравнения.

Если вам не удалось найти ответ самостоятельно – не расстраивайтесь, ведь эта задача создана, чтобы испытать границы вашего восприятия. Секрет заключается в трансформации первого числа: необходимо взять верхнюю горизонтальную спичку от цифры "7", превращая ее в "1". Эту же спичку следует перенести в конец примера к знаку "минус" перед числом 24.

Таким образом, минус превращается в знак "плюс", а все уравнение становится абсолютно правильным: 12 + 12 = 24.

