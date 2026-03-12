Передвиньте только одну спичку: головоломка для самых умных

Головоломки со спичками являются одним из самых популярных способов разминки для мозга. Они стимулируют креативное мышление, заставляя нас отойти от стандартных математических записей и взглянуть на цифры как на геометрические фигуры, которые могут трансформироваться. Смотрите изображение ниже.

Видео дня

Перед вами неправильное уравнение, которое нужно исправить только переносом одной спички:

Такая интеллектуальная тренировка помогает улучшить концентрацию внимания и способность быстро находить решения в сложных ситуациях.

Условие задачи:

Перед вами классическая задача, где обычные спички образуют ложное равенство: 1 + 2 = 8. Очевидно, что сумма единицы и двойки не может равняться восьми, поэтому систему нужно сбалансировать. Главное правило этого вызова – вы можете изменить положение только одной спички. Любые другие манипуляции, такие как добавление новых элементов или их полное удаление, строго запрещены.

Ответ на головоломку

Можно искать решение, пытаясь изменить цифру "2" или знак "+", однако секрет успеха кроется в работе с результатом и начальной цифрой. Чтобы получить математически правильное выражение, необходимо выполнить лишь одно точное действие:

Из цифры 8 и осторожно "извлеките" нижнюю левую вертикальную спичку. После этой манипуляции восьмерка мгновенно превращается в цифру 9. Переложите эту спичку к первой цифре уравнения – единицы, приставив ее сверху горизонтально. Таким образом, цифра 1 становится цифрой 7.

В результате этих действий мы получаем идеально правильное уравнение: 7 + 2 = 9.

Это решение демонстрирует, как минимальное изменение одного элемента полностью меняет логику всей структуры.

OBOZ.UA предлагает еще одну интересную головоломку со спичками с повышенным уровнем сложности.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.