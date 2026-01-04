Передвиньте всего две спички: головоломка для самых умных
Головоломки со спичками считаются одними из самых эффективных упражнений для развития мышления. Они заставляют смотреть на знакомые формы по-другому и искать решения за пределами очевидной логики. Такие задачи проверяют внимательность, пространственное мышление и способность быстро анализировать условия. Смотрите изображение ниже.
На первый взгляд задача может показаться простой, но именно в этом и кроется ловушка. Предлагаем проверить себя на внимательность и сообразительность. Передвиньте две спички, чтобы получилось наибольшее число.
Перед вами число 9441, составленное из спичек.
Условие задания: нужно передвинуть только две спички, чтобы получить как можно большее возможное число.
Никаких дополнительных спичек добавлять нельзя, ломать их также запрещено.
Разрешено только изменить положение двух элементов.
Разгадка
Начальное число – 9441.
Финальный результат: 911111 – это наибольшее возможное число, которое можно получить, передвинув всего две спички.
Польза головоломок
Задания со спичками имеют практическую пользу для развития мышления:
- тренируют пространственное воображение;
- развивают нестандартное и гибкое мышление;
- улучшают концентрацию внимания;
- учат искать несколько решений одной задачи;
- активизируют работу мозга без перегрузки.
Регулярное решение подобных головоломок помогает быстрее принимать решения и лучше анализировать сложные ситуации.
OBOZ.UA предлагает еще одну интересную головоломку со спичками, которая испытает ваши математические способности.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.