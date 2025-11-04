Перемещенные вузы Украины могут остаться без финансирования: в чем причина

Перемещенные высшие учебные заведения могут потерять государственное финансирование из-за нехватки студентов. Сейчас функционирует 30 таких вузов, расположенных в разных городах.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки по вопросам высшего образования Николай Трофименко в интервью украинскому медиа. По его словам, из-за введения формульного финансирования им грозит дефицит средств.

"Многие из них столкнутся с очень большой проблемой – недостатком финансирования, чтобы выплатить заработные платы, потому что в рамках вступительной кампании этого года они набрали очень символическое количество абитуриентов, и по формуле, их финансирование за счет государства может уменьшиться", – пояснил Трофименко.

По его словам, ректоры перемещенных университетов должны планировать свою работу, рассматривая возможность присоединения к другим учебным заведениям. Министерство образования и науки считает, что руководство вузов должно самостоятельно принимать решение об оптимизации.

"Каждый ректор должен ставить перед собой логичный вопрос – как я буду дальше это делать? Возможно, с кем-то объединиться, чтобы спасти университет, коллектив, команду и научные школы, студентов. Мы хотим, чтобы решение по оптимизации принимали сами команды университетов", – отметил чиновник.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что около 50 ректоров вузов в Украине потеряют свои должности.

