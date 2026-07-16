Переместите спичку: головоломка, которая разогреет ваш мозг

Головоломки со спичками, в которых нужно переставить одну или две палочки, чтобы исправить неверное уравнение, завоевывают интернет. Несмотря на то, что они кажутся детской забавой, на самом деле это мощный инструмент для тренировки мозга и очень интересное развлечение. Смотрите изображение ниже.

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Сегодня OBOZ.UA предлагает вам привести в порядок уравнение 5 + 7 = 2, переместив всего одну спичку. При этом вы можете не торопиться. Временного лимита на решение этой задачи нет. Главное, чтобы вы пришли к выводу самостоятельно.

Если вы никогда не пробовали решать головоломки с уравнениями из спичек, вот несколько лайфхаков, как это делается.

Посмотрите, какие цифры легко превращаются друг в друга с помощью перемещения всего одной спички. Например, добавив или убрав одну спичку, можно легко превратить 5 в 6 или 9, 3 в 5, 0 в 6 или 9, а 7 в 1.

Новички часто ищут ошибку только в самих цифрах, забывая о "плюсах", "минусах" и "равно". Тогда как иногда достаточно изменить знаки, чтобы все сходилось.

Главные истории дня

Иногда стоит оценить уравнение в целом. Если с одной стороны стоит огромное число, а с другой – крошечное, это может быть подсказкой. Возможно, стоит поискать цифру, от которой можно безболезненно "отщипнуть" частичку, чтобы уменьшить ее значение, и сбалансировать уравнение, перенеся его в другую сторону.

Все еще не можете справиться с этой задачей? Вот вам подсказка – для успеха вам нужно воспользоваться вторым советом. Тем, что касается знаков. Подумайте еще, найдите свой вариант решения и только после этого переходите к объяснению.

Итак, чтобы исправить уравнение 5 + 7 = 2, нужно превратить "плюс" в "минус", а 5 в 9. Для этого возьмите вертикальную спичку из знака и перенесите ее в пятерку, превратив её в девятку. Получится пример 9 – 7 = 2, в котором уже всё правильно и всё на своих местах.

Эта задача показалась вам слишком легкой? Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, в которой нужно было переместить всего одну спичку, чтобы исправить уравнение, но решение все равно достигается в ней за два шага.

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