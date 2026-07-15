Потребуется два шага: как переместить спички, чтобы уравнение стало верным

Головоломки с уравнениями из спичек – это увлекательное развлечение, которое позволяет как следует размять мозги. Но некоторые из них заставляют по-настоящему поломать голову. Смотрите изображение ниже

Видео дня

Именно такую задачу предлагает вам решить OBOZ.UA. Перед вами уравнение 8 – 4 = 61, которое не сходится. Ваша задача состоит в том, чтобы получить правильный ответ, переставив всего две спички. Но это будет лишь первый шаг. Второй вам придётся придумать самостоятельно.

Однако в этой головоломке есть и подвох. Вам может понадобиться изменить угол зрения на проблему. Просто переложить спички здесь может быть недостаточно. Подскажем сразу – придется придумать оригинальный способ прочитать уравнение. Итак, посмотрите на картинку и как следует подумайте над способами решения этой задачи.

Начните решение задачи с того, что переместите одну спичку в цифре 4, чтобы она превратилась в 11. После этого поменяйте знаки в уравнении, превратив минус в равенство и наоборот. В результате вы получите пример 8 = 11 – 61, который на первый взгляд тоже кажется неправильным.

Главные истории дня

И вот настало время для второго шага. Переверните это изображение вверх ногами – получится 19 – 11 = 8, а это и есть абсолютно правильный ответ на эту сложную головоломку.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, в которой нужно было переместить всего одну спичку в уравнении из восьми цифр и двух знаков, чтобы исправить его.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.