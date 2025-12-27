Переместите только одну спичку: интересная головоломка: интересная головоломка
Головоломки со спичками давно стали классикой логических задач. задачи тренируют внимательность к деталям и умение видеть скрытые возможности. Достаточно одного движения – и ложное уравнение превращается в правильное. Смотрите изображение ниже.
Попробуйте проверить собственную смекалку. Переместите только одну спичку, чтобы уравнение получилось правильным.
Условие задачи
Перед вами уравнение, составленное из спичек:
9 - 5 = 8
Ваша задача – переместить только одну спичку, чтобы уравнение стало математически правильным.
Правила просты:
- нельзя добавлять новые спички;
- разрешено только передвинуть одну уже имеющуюся;
- результат должен быть корректным и логичным.
Остановитесь на мгновение и попробуйте найти решение самостоятельно.
Решение
Требуется забрать одну спичку с цифры 8 и переместить ее к цифре 5.
В результате:
- цифра 5 превращается в 9;
- цифра 8 становится 0.
- Получаем правильное уравнение:
9 - 9 = 0
Задание выполнено только одним движением.
Головоломки со спичками развивают логическое и пространственное мышление. Они тренируют концентрацию внимания и развивают креативность и нестандартное мышление.
