Переместите только одну спичку: интересная головоломка: интересная головоломка

Головоломки со спичками давно стали классикой логических задач. задачи тренируют внимательность к деталям и умение видеть скрытые возможности. Достаточно одного движения – и ложное уравнение превращается в правильное. Смотрите изображение ниже.

Видео дня

Попробуйте проверить собственную смекалку. Переместите только одну спичку, чтобы уравнение получилось правильным.

Условие задачи

Перед вами уравнение, составленное из спичек:

9 - 5 = 8

Ваша задача – переместить только одну спичку, чтобы уравнение стало математически правильным.

Правила просты:

нельзя добавлять новые спички;

разрешено только передвинуть одну уже имеющуюся;

результат должен быть корректным и логичным.

Остановитесь на мгновение и попробуйте найти решение самостоятельно.

Решение

Требуется забрать одну спичку с цифры 8 и переместить ее к цифре 5.

В результате:

цифра 5 превращается в 9;

цифра 8 становится 0.

Получаем правильное уравнение:

9 - 9 = 0

Задание выполнено только одним движением.

Головоломки со спичками развивают логическое и пространственное мышление. Они тренируют концентрацию внимания и развивают креативность и нестандартное мышление.

Если вам понравилась эта головоломка, OBOZ.UA предлагает испытать мозг и следующими заданиями:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.