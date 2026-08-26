Переместите всего 2 спички: хитрая головоломка

Головоломки со спичками – один из самых популярных способов проверить свой интеллект и тренировать гибкость мышления. OBOZ.UA предлагает решить интересную задачу от roopvibes.com, которая кажется совсем легкой лишь на первый взгляд. Посмотрите на изображение ниже.

Перед вами изображение стула, сложенного из нескольких спичек. Ваша задача – переместить всего 2 спички таким образом, чтобы стул был повернут в другую сторону.

Проверьте свою внимательность и попробуйте самостоятельно догадаться, как это сделать.

Чтобы усложнить задачу и сделать ее еще интереснее, попробуйте уложиться во временной лимит. На решение этой головоломки вам даётся всего 40 секунд. За этот короткий промежуток времени нужно мысленно представить новое расположение деталей и найти нужную комбинацию. Если вы справитесь вовремя – поздравляем, ваше пространственное воображение на высшем уровне!

Но если время истекло, а правильное решение так и не пришло в голову, не расстраивайтесь.

Ответ на головоломку

Ответ состоит из двух простых и точных шагов. Сначала возьмите спичку под номером 1 (отмеченную розовым цветом) и переместите ее в верхний левый угол – таким образом образуется новая спинка кресла.

После этого переместите спичку под номером 2 (отмеченную зеленым цветом) вправо, чтобы она стала новым сиденьем кресла. В результате этих двух действий кресло полностью изменит свое направление и развернется в противоположную сторону.

Тренируйте свой мозг подобными заданиями каждый день, чтобы всегда оставаться собранными и внимательными. Для этого OBOZ.UA подготовил еще одно задание со спичками.

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