Переместите всего одну спичку: интересная математическая головоломка

Головоломки со спичками – удивительный вид интеллектуального досуга. Казалось бы, в эпоху высоких технологий, трехмерной графики и сложных мобильных стратегий обычные деревянные палочки должны были бы уйти в прошлое, но попробуйте только начать, и вас уже не остановить. Смотрите изображение ниже.

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Сегодня OBOZ.UA предлагает вам довольно сложную задачу. Вам нужно будет исправить уравнение. Подвох в том, что знаков в нем много, а переместить нужно только одну спичку. Итак, перед вами пример 26 + 50 = 716. Чисел здесь три, а цифр целых семь, плюс два знака. Чтобы найти, какая именно спичка восстановит равновесие в таком уравнении, придется приложить определенные усилия. К счастью, ограничений по времени у этой головоломки нет.

Конечно, вы можете попробовать перемещать спички наугад, надеясь, что вам повезет найти правильное решение. Однако опытные любители таких задач советуют применять системный подход и знать несколько базовых тактик.

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Ищите цифры-трансформеры. Некоторые цифры по своей геометрии очень легко превращаются в другие с помощью всего одной спички. Например, если убрать один элемент из цифры 8, она легко превратится в 0, а 6 простым перемещением "мутирует" в 9 и так далее. Всегда анализируйте, какие цифры в вашем уравнении обладают наибольшим потенциалом для трансформации.

Не игнорируйте математические знаки. Иногда разгадка кроется не в изменении самих чисел, а в преобразовании действий между ними. Превращение плюса в минус и наоборот может принести желаемый результат.

Оценивайте баланс уравнения. Посмотрите на левую и правую части математического выражения. Если с одной стороны получается огромное число, а с другой – крошечное, вашей целью может оказаться кардинальное уменьшение или увеличение одной из частей буквально одним движением. Это сразу отсеет десятки неправильных вариантов перестановки.

Дадим вам подсказку и к этому заданию. В нем вам нужно преобразовать именно цифры. Дайте себе еще время подумать, прежде чем переходить к подсказке.

А подсказка кроется именно в огромном дисбалансе частей – сумма здесь получается слишком большой. Быстро уменьшить еее можно, убрав спичку и семерки за знаком "равно", чтобы она стала единицей. Заполните этой спичкой пробел в пятерке, превратив ее в девятку, и получится абсолютно правильное уравнение 26 + 90 = 116.

Если эта задача оказалась для вас слишком сложной, попробуйте уровень чуть проще. OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было исправить уравнение 23 – 4 = 26, переместив одну спичку.

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