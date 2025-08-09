Перестаньте им врать: психолог назвала пять фраз родителей, которые вредят успеху детей

Воспитание детей – это очень непростая задача. И иногда бывает так, что родители используют ложные истории, чтобы быстрее убедить малыша в необходимости выполнить просьбу или поверить в правило.

Американский психолог Джули Фрага с двадцатилетним стажем работы с родителями рассказала CNBC, что все родители говорят своему ребенку маленькую ложь. Да, есть положительные, например о Санте и зубной фее, но, по словам эксперта, не все неправдивые имеют положительный эффект. Она назвала пять наиболее распространенных фраз, которые говорят родители, и этим вредят успеху собственных детей.

Если ты приложишь усилия, ты можешь достичь чего угодно

Эта фраза часто используется, чтобы поощрить детей упорно работать или стремиться к своим мечтам. Но эти слова могут иметь обратный эффект. Если детям говорят, что все возможно, они начнут винить себя, когда дела идут не так, как им бы хотелось, или испытывать разочарование, когда их упорный труд не оправдал себя. Поэтому, лучше быть реалистом. И объяснять детям, что не всегда важно достичь своей цели, но всегда стоит попробовать и извлечь урок.

Нельзя быть эгоистом

Да, эгоистическое поведение имеет негативный подтекст. Часто оно сочетается с плохими манерами, подлостью и нарциссизмом. Но есть и другая сторона медали: эгоизм не всегда плох.

Для детей иногда полезно ставить себя на первое место. Не делиться с другом может быть эгоистично, однако это отстаивание собственных границ. Во взрослой жизни – перенос планов, когда они устали, – это забота о себе. Это то, что психологи называют "здоровым эгоизмом". Это может повысить самооценку и помочь детям стать лучшей версией себя.

Просто нужно смотреть на положительную сторону

Родители часто говорят это, потому что трудно видеть, как их ребенок страдает, независимо от того, сталкивается ли он с плохими новостями или расстроен чем-то. Иногда позитивное мышление может помочь уменьшить стресс, особенно когда вы чувствуете тревогу. Но это не исправляет все. И говорить детям всегда смотреть на мир оптимистично – не самое здоровое послание, потому что здесь присутствует ложный позитив, который призван скрыть в себе тяжелые чувства, а не справиться с ними. Лучше объясните ребенку, что испытывать тревогу – это нормально. Признайте, что жизнь может быть сложной, и напомните им, что вы будете рядом, чтобы помочь пройти через любые трудности, большие или малые. Честный разговор о чувствах укрепляет эмоциональную устойчивость вашего ребенка.

Ты можешь все сделать сам

Большинство родителей стремятся воспитывать независимых детей. Но ребенок может понять это, как призыв к тому, что просить о помощи и полагаться на других недопустимо, потому что это делает их слабыми или некомпетентными. Более сбалансированный подход заключается в том, чтобы поощрять независимость, соответствующую возрасту, и давать детям разрешение просить и принимать помощь, когда она им нужна.

Взрослые дети не плачут

Из поколения в поколение переносилась вера в то, что выражение эмоций, особенно грусти, является показателем незрелости или недостатком характера. Когда дети воспринимают эти слова, они начинают ассоциировать грусть, страх или гнев со стыдом и виной. Не имея разрешения проявлять эмоции, они учатся блокировать их с помощью избегания, самокритики и перфекционизма. Однако, когда человек не понимает собственных эмоций, он не способен принимать решения, которые принесут ему пользу. Поэтому даже если ваши родители не воспринимали ваши слезы, дайте своим детям знать, что плакать – это нормально.

