Первая ласточка? В Сумской области суд признал незаконным отстранение учительницы без прививки

В Сумской области невакцинированная против коронавируса учительница выиграла иск, который подала из-за своего отстранения. Суд своим решением отменил приказ директора заведения.

Еще учительница хотела через суд вернуть утраченную за время без работы зарплату, но это требование суд не удовлетворил, сообщает "Общественное".

В Роменском межрайонном суде Сумской области заслушали дело учительницы школы №2 им. академика А.Ф. Йоффе в городе Ромны Анны Полищук, отстраненной от работы из-за отсутствия прививки. Суд проходил в упрощенном производстве – такой формат суды могут применять для малозначительных дел.

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Учительница требовала признать приказ об отстранении незаконным, а также возместить утраченную из-за этого зарплату. В иске Анна Полищук ссылалась на:

конвенцию по правам человека;

на запрет дискриминации по каким-либо признакам;

на КЗоТ ст. 25;

что правительство не объявляло чрезвычайного положения из-за эпидемии COVID, поэтому вакцинация является добровольной.

Ответчиком по делу выступала директор школы Елена Юракова. Она привела решение комиссии по ТЭБ и ЧС и статью 117 Конституции, где указано: "Кабинет Министров Украины в пределах своей компетенции издает постановления и распоряжения, обязательные к исполнению". А также приказ Минздрава №2153 с перечнем представителей профессий, подлежащих обязательной вакцинации. Кроме того, отметила директор, данные о прививках не относятся к информации о диагнозе или состоянии здоровья.

На вопрос судьи, почему не продолжила преподавать дистанционно, Анна Полищук ответила, что ее класс передали другому учителю.

Директор на вопрос, почему решила отстранять от работы, если обучение в школе все равно дистанционное, ответила – в постановлении Кабмина о форме обучения речь не идет. Кроме того, за неотстранение работника без прививки ей грозил штраф до 170 тыс. грн.

Суд удовлетворил иск учительницы частично. Приказ об отстранении признал незаконным и отменил, а вот просьбу возместить потерянные из-за отстранения денег – не удовлетворил.

Решение суда вступает в силу через 30 дней, 6 января. За это время стороны могут его оспорить. Если ничего не изменится, Анну Полищук должны будут восстановить на работе несмотря на то, что она не сделала прививку против коронавируса.

О вакцинации учителей

Министерство здравоохранения своим приказом №2153 за 4 октября утвердило перечень профессий, для представителей которых прививка от коронавируса обязательна: среди них и работники сферы образования. Исключение – только для тех, кому прививка противопоказана по состоянию здоровья или кто переболел. Каждый работник должен предоставить COVID-сертификат или справку для подтверждения. Сотрудников школ, не получивших как минимум одну дозу вакцины от коронавируса, начали отстранять от работы без сохранения зарплаты с 8 ноября.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев узнал в Гоструде и Минздраве все подробности процесса отстранения работников школ от работы из-за проблем с прививками и чем это им грозит. К примеру, стало известно, что период устранения не будут относиться к трудовому стажу. Кроме того, непривитым работникам запрещено работать даже дистанционно – потому что это тоже работа, просто в другом формате.

Профсоюзы работников образования и науки обращались в Кабинет министров, Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки с призывом перенести отстранение невакцинированных учителей по меньшей мере на 8 декабря. В профсоюзе заявили, что в случае вступления в силу приказа Минздрав 8 ноября может не хватать учителей, некому будет готовить для детей и обслуживать котельные. В Минздраве на уступки не пошли.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

В селе Степангород Ровенской области школа восстала против вакцинации . Хотя из 87 работников заведения привили против COVID-19 только пятеро, все продолжили ходить на работу. Более того, – родители учеников их в этом поддерживают, а директор удлинила себе отпуск по уходу за ребенком. Соответственно, издать приказ об отстранении было некому. 30 ноября назначили нового директора.

В Ровно воспитательница с тремя мужчинами атаковала детский сад "Вишенка". Ее отстранили из-за отсутствия прививки против COVID-19, и она решила таким образом вернуть себе работу. На следующий день воспитательница пришла сама – была толчея, а завхоз даже получила кулаком под глаз. Полиция по событиям в "Вишенке" открыла три уголовных производства.