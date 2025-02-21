Первоклассники не могут прочитать, в голове каша, а профессоров загоняют в тупик: преподаватель поставил 'диагноз' НУШ

Преподаватель физики и астрономии Самарского металлургического колледжа Украинского государственного университета науки и технологий Андрей Карбовничий считает, что "Новая украинская школа" не имеет ничего общего с системностью и качеством знаний. По его убеждению, реформа привела к тому, что дети имеют отвращение к обучению, кашу в головах и разочарование.

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В блоге на Освіта.ua преподаватель отметил, что результатом НУШ стала петиция об отмене новой системы оценивания, набравшая 25 тысяч подписей. По его словам, оценивать нечего.

"А что же ты будешь оценивать, когда открываешь учебник по математике для 1-го класса, а там каша из рисунков, текстов, ребусов, таблиц, геометрических фигур, арифметических пазлов, числовых лабиринтов, условий задач, которые первоклассники прочитать, а тем более понять не могут, задач на смекалку, которые сплошь и рядом профессоров в тупик ставят", – пишет Карбовничий.

Кроме математики, есть еще 7-8 других предметов, которые имеют такие же учебники, в каждом из которых свои "креативности, заморочки и рецепты бессистемности".

"Каков результат того "приятного обучения", спрашиваете? Но известно какой – каша в головах, разочарование, слезы, куча комплексов, неверие в собственные силы, а в конце концов, и отвращение к процессу обучения", – считает педагог.

Что касается петиции об отмене новой системы оценивания, то, пишет преподаватель, если мы беспокоимся о том, что оценка "совсем не способствует улучшению качества образовательного процесса", то следует говорить об улучшении качества самого образовательного процесса.

"Говорить и кричать, что та амбициозная "реформа образования", которую назвали "Новая украинская школа", не имеет ничего общего с научным подходом к организации учебного процесса. Не имеет ничего общего с системностью и качеством знаний. Нет ничего общего с тем, что "дает ученикам не только знания, но и умение применять их в жизни", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Иванна Коберник показала другую сторону проблемы оценивания НУШ, которую критикуют в Украине. По ее словам, в Украине действительно есть проблема с оцениванием и учитель может поставить плохую оценку за поведение ученика или неаккуратность в тетради.

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