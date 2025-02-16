'Как двойка, если сын читал произведение?' Иванна Коберник показала другую сторону проблемы оценивания НУШ, которую критикуют в Украине

В Украине продолжается дискуссия относительно новой системы оценивания в школах, согласно которой учителя должны оценивать не только знания учеников, а также их навыки, развития, умения. Для того чтобы такая реформа заработала правильно, нужно было дополнительное обучение и разъяснение для самих педагогов, но этого не произошло. К тому же, в Украине действительно есть проблема с оцениванием и учитель может поставить плохую оценку за поведение ученика или неопрятность в тетради.

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Об этом на своей странице в Facebook пишет соучредительница ОО "Смарт образование" и "Родительский контроль" Иванна Коберник. Она напомнила, что петиция об отмене рекомендаций по оцениванию учебных результатов учащихся 5-9 классов набрала 25 тысяч голосов. Кабинет министров должен ее рассмотреть и ответить.

"Оценивание по группам результатов требовало других типов заданий, деятельности, других типов контрольных работ. Требовало обучение учителей и разъяснений. Этого всего на начало учебного года не было. Поэтому буквальное выполнение рекомендаций свелось к дополнительной изнурительной "бухгалтерии" – механическому заполнению дополнительных оценок по группам результатов. Там, где учитель ставил 30 оценок, теперь должен был поставить 90 или 120", – отметила педагог.

К тому же многие электронные журналы не имели функционала для такой формы оценивания.

Она отмечает, что в украинской системе образования действительно есть проблема с оцениванием. Новая форма оценивания НУШ была попыткой создать систему, поскольку сейчас системы оценивания в школах нет.

"Нет, я не преувеличиваю. Фактически, сейчас каждый учитель может оценивать как он хочет. Мария Ивановна так, Сергей Иванович совсем иначе, Наталья Петровна еще иначе. Каждый из этих условных учителей может по-разному оценить две одинаковые работы и им ничего за это не будет. Можно говорить о многом, но сейчас остановлюсь только на одном аспекте, почти не возможно в развитых образовательных системах: оценка как наказание", – говорится в сообщении.

То есть, по словам Коберник, учитель легко может поставить плохую оценку за поведение ученика, несмотря на его достижения на уроке.

"Учитель может поставить оценку как наказание за поведение. "Как может быть двойка, сын же читал это произведение, при чем полный, не сокращенный?" - спрашивает мама. "Он вообще меня не слушал на уроке, поэтому два!"– искренне отвечает учительница и не понимает, что с ее ответом не так. Учитель может поднять ученика, который, например, говорил и задать вопрос или дать работу, которую он не давал в классе. Или вообще спросить что-нибудь по другой теме, которую еще не проходили, и поставить оценку. Учитель может поставить 8 условному Ивану, хотя у него все правильно, но очень грязно и много зачеркиваний, и 10 за ту же работу условной Татьяне, хотя у нее две существенные ошибки, но чисто и она очень старалась", – заявила педагог.

Украинские учителя в большинстве своем дают работы без критериев оценки. К тому же, в одной и той же школе могут быть разные формы пересдачи работ у разных учителей – у кого-то нельзя пересдавать ничего, а кому-то можно всхлипнуть и ничего не пересдавать, все исправится.

В то же время в мире и в Европе есть множество материалов по оцениванию, которые можно использовать в Украине.

"Сотни тысяч украинских детей сейчас вынужденно получают этот опыт в европейских школах: когда задания на проверку – одинаковые для всех, когда оценка не может быть наказанием, как и дополнительная оценка, когда контрольную работу раздают вместе с критериями и ребенок точно знает, что именно должен сделать и на какой бал", – подытожила Коберник.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинцы раскритиковали новую схему оценивания школьников, предложенную МОН. Критерии оценки предмета имеют четыре уровня, каждый из которых состоит из 3 баллов (в итоге должна быть оценка по 12-балльной шкале). Родители и учитель назвали ее "издевательством".

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