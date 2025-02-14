Петиция об отмене оценивания НУШ, которую называли издевательством над детьми и учителями, набрала 25 тысяч подписей. Что дальше

Электронная петиция учителей об отмене приказа Министерства образования и науки (МОН) "Об утверждении рекомендаций по оцениванию результатов обучения" набрала 25 тысяч подписей, необходимых для ее рассмотрения. За десять рабочих дней петицию должен рассмотреть Кабинет Министров и обнародовать свой ответ.

Видео дня

В тексте электронной петиции автор отмечает, что рекомендации МОН не способствуют улучшению качества образовательного процесса и создают бюрократическую нагрузку на учителей. Также документ содержит предложение пересмотреть подход к оцениванию результатов в общем среднем образовании и предоставить более простые методы.

Схема оценивания, предлагаемая МОН:

семестровое оценивание осуществляют по группам результатов по каждому учебному предмету. Далее эти оценки следует трансформировать по определенной схеме в одну итоговую оценку.

Например, при оценивании по истории Украины учитель ориентируется на три группы результатов и в конце семестра выставляет четыре оценки: три за каждую группу результатов и общую на основе оценивания групп результатов.

Пример групп результатов в гражданско-исторической образовательной отрасли:

"Ориентируется в историческом времени и пространстве, выявляет взаимосвязи событий и явлений".

"Работает с информацией исторического и обществоведческого содержания".

"Выражает способность к сотрудничеству, толерантность, гражданскую позицию".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинцы подвергли критике новую схему оценивания школьников, предложенную Министерством образования и науки. Критерии оценивания предмета имеют четыре уровня, каждый из которых состоит из 3 баллов (в итоге должна быть оценка по 12-балльной шкале). Новая схема лишь добавляет работы для педагогов, но в целом не полезна ни для детей, ни для педагогов. По мнению украинцев, то, что предлагает ведомство, находится вне разумного и никак не улучшит качество знаний учащихся и не облегчит жизнь учителям.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!