Первокурсники покидают Львовскую политехнику после поступления: что происходит

Студенты первого курса покидают Национальный университет "Львовская политехника" после поступления в вуз. В частности, приближаясь к возрасту, когда нельзя будет пересекать границу, они выезжают.

Об этом сообщила ректор университета Наталья Шаховская в интервью интервью Dou.ua. По ее словам, безопасность является фактором, который вуз не может гарантировать и преодолеть сомнения родителей. Несмотря на отток первокурсников, с преподавателями ситуация стабильная.

"Одна из причин, почему мы ввели офлайн-обучение в политехнике, – чтобы вернуть преподавателей в Украину. Сейчас мы не видим оттока преподавателей, они вернулись и обучают студентов здесь. Другое дело, что мы наблюдаем отток первокурсников, которые уже поступили в университеты. Приближаясь к возрасту, когда нельзя будет пересекать границу, они выезжают", – сказала Шаховская.

Она добавила, что политехника общается с родителями студентов и с самими абитуриентами. Ректор политехники указала, что поддерживает возможность выезда ребят до 22 лет, ведь это важный шаг, чтобы оставить их в Украине. Кроме того, таким образом молодежь сможет участвовать в студенческих программах обмена и повышения квалификаций.

