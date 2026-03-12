'Первоцвіт' или 'першоцвіт': как правильно говорить на украинском

Ежегодно, как только приходит первое весеннее тепло, мы слышим в новостях предупреждение о запрете срывать "первоцвіти", которые находятся под защитой Красной книги. Но не задумывались ли вы, что со словом "первоцвіт" с точки зрения украинского языка как будто что-то не так?

Для нас более нормативным является приставка першо-, ведь и соответствующее порядковое числительное звучит как "перший". OBOZ.UA решил разобраться, почему же мы говорим "первоцвіт" и можно ли говорить вместо этого "першоцвіт"?

Начнем сразу с главного: оба варианта названия для ранних весенних цветов допустимы в украинском языке и употребляются как синонимы. Впрочем, более распространенным, чаще употребляемым все же остается вариант "первоцвіт". Если это слово вас смущает своей нетипичной приставкой, смело заменяйте его на "першоцвіт" – ошибки вы не сделаете.

А как насчет самих приставок? Они обе присущи нашему языку, однако имеют несколько отличные сферы употребления.

Вариант першо- является более нормативным, им мы дополняем почти все слова, которые тем или иным способом указывают на первенство или высшую степень чего-то:

першокласники;

першокурсники;

першочерговий;

першокласний;

першооснова;

першоджерело;

першопричина;

першовідкривач.

Если же нам нужно придать высказыванию определенной возвышенности, употребить устоявшийся термин или рассказать о чем-то, связанном с религией, мы употребляем более устаревший вариант приставки перво-:

первоцвіт, первозимки (устоявшийся вариант слова);

первозданний, первобутний, первонароджений (возвышенный тон);

первородний, первосвященник (религиозные термины).

