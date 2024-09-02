Первые 40 украинских школ присоединились к 'Мрії': Зеленский рассказал подробности громкого проекта

В Украине к приложению "Мрія" присоединились первые 40 школ. То есть, уже 100 тысяч пользователей из разных уголков государства смогли воспользоваться образовательным приложением.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в официальном Telegram-канале. По словам главы страны, к "Мрії" могут присоединиться все государственные школы.

"С сегодняшнего дня первые 40 школ присоединились к "Мрії". Всего на старте уже есть 100 тысяч пользователей в разных частях нашего государства, и в частности здесь, в Запорожье. Но имеют возможность присоединиться все школы Украины", – сказал Зеленский.

Он отметил, что рассчитывает на Кабинет министров, чтобы все учебные заведения смогли присоединиться к приложению как можно скорее. По словам главы государства, воспользоваться опциями смогут родители, учителя и дети. Таким образом, управление обучением будет легче и эффективнее, а педагоги смогут избавиться от излишней бюрократии.

"Есть приложение для детей, для родителей и учителей. Есть и веб-портал для учителей и для администрации школы. То есть смартфон позволит легче и эффективнее управлять всем процессом обучения. Веб-портал позволит убрать всю бюрократию и не только убрать бюрократию, и планировать, и руководить учебным процессом быстрее и без никому не нужных бумаг. И это важный шаг вперед", – подчеркнул президент Украины.

Глава государства поблагодарил украинских учителей за то, что они продолжают обучать детей несмотря на все препятствия во время военного положения. Он отметил, что сейчас более двух миллионов школьников смогли присоединиться к обычному формату обучения.

Благодаря "Мрії" школьники смогут развиваться по индивидуальной образовательной траектории, родители будут в курсе, чем интересуется ребенок, а учителя будут фокусироваться на подходах к обучению и развитию детей.

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