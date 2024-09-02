20 классов и 900 учеников: в Харькове началось обучение в первой подземной школе. Видео

В Харькове раздался первый звонок для учеников подземной школы города. Учреждение рассчитано на 900 школьников и имеет 20 классов.

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Детей лично поздравил городской голова Игорь Терехов и пожелал им успехов, сообщают Факты. Присоединилась к поздравлениям посол США в Украине Бриджит Бринк, которая поблагодарила учителей за их неутомимую преданность украинским детям.

"Мои поздравления нашим первоклассникам, которые сегодня идут в первый класс. Для них это будет первый в их жизни звонок. Я очень хочу, чтобы им было комфортно в школе. Чтобы они шли по пути знаний, а после нашей победы учились в настоящей школе, как это было до войны", – сказал Терехов.

Напомним, школьники Харькова будут учиться в смешанном формате ведь проводить уроки из-за постоянных обстрелов опасно. К началу нового учебного года в метрополитене оборудованы шесть станций, где будут функционировать настоящие школы. По словам Терехова, организовать офлайн-обучение для всех школьников города невозможно. Мэр подчеркнул, что руководство пытается максимально обеспечить детей возможностью учиться в комбинированном режиме.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что у 85% школьников Харьковщины улучшился уровень знаний по математике и украинскому языку.

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