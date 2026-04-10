Первый подземный садик начали строить в Запорожье: где и когда его откроют. Фото и видео

В Запорожье появится первый подземный детский сад глубиной более шести метров. Он будет расположен вблизи одного из учреждений дошкольного образования в Шевченковском районе города. Здесь сможет находиться одновременно до ста детей.

Всего в городе планируется возвести три подобных заведения, информирует Суспільне. Сейчас на первом объекте выполняют подготовительные работы. В частности, обустраивают подстилающий слой и монтируют армирование будущей плиты.

Заведение, на территории которого возводят подземный сад, работает в смешанном формате. Дети посещают его посменно – по несколько часов и без питания. По словам директора заведения Ларисы Яценко, в новом подземном пространстве воспитанники смогут находиться весь день.

"Строительство вот такого большого укрытия позволит детям находиться в безопасных условиях целый день. Позволит учиться, играть, обедать, спать в безопасных условиях. Сейчас наше маленькое простое укрытие, мы его очень активно используем, но его мало, потому что есть спрос. Мы видим, что электронная очередь постоянно увеличивается и желающих посетить детский сад детей все больше и больше", – сказала Яценко.

Начальник областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что три заведения должны появиться в Шевченковском и Заводском районах.

"Локации для строительства выбраны не случайно. Мы анализировали наличие или отсутствие хранилищ в учебных заведениях, количество воспитанников. Кроме того, именно эти районы города больше всего страдают от обстрелов. Есть амбициозный план – 10 противорадиационных укрытий для детей дошкольного возраста в Запорожской области", – сказал Федоров.

Открыть первые подземные детские сады планируют до 1 сентября.

