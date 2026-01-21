Современная, обустроенная, комфортная. Харьковская учительница показала свой первый рабочий день в подземной школе

Учительница начальных классов из Харькова Ольга Федотова показала свой первый рабочий день в подземной школе. Она подчеркнула, что получила удовольствие от обучения детей, которые сидят за партами, а не за экранами во время занятия.

В заметке в Facebook педагог отметила, что для нее, как для харьковской учительницы, это роскошь провести очные уроки. Само учебное заведение, как сказала учительница, новое, обустроенное, современное и комфортное. В течение последних четырех лет Федотова проводила онлайн-уроки для школьников своего класса.

"Я хочу оставить это здесь. Мой первый день работы в харьковской подземной школе. Новой, обустроенной, современной, комфортной. Я столько удовольствия получила от обучения детей, которые сидят за партами, а не за экранами в zoom. Для кого-то это обычные вещи. Для меня, харьковской учительницы, роскошный максимум", – написала Федотова.

Украинцы восхитились тем, сколько радости в глазах педагога, что она может проводить уроки в подземной школе. Многие указывали, что мечтают, чтобы другие дети так же имели возможность посещать очные занятия, а не заниматься за экранами гаджетов.

"Респект вашей власти! Уютно для детей! У нас об уюте никогда не заботятся. Это фишка Харькова уже много лет!"

"Радуюсь вместе с вами. Восхищаюсь. Люблю смотреть ваши видео, хотя уже на пенсии и все время работала со старшеклассниками. Вижу много общего в нашей работе".

"Глаза в глаза – это так важно".

"Как мы уже соскучились по живому общению с детьми... Херсонская область".

"Как я рада за тебя, Оля, за твоих деток! Прям до слез. Слез счастья, что ты можешь учить "вживую".

"Очень важно очное общение с детьми. Поздравляю вас! Наконец-то можно обнять деток, которых любишь!"

