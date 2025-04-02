Первый среди медицинских вузов. ЛНМУ получил статус, дающий ему уникальную автономию
Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого получил статус государственного некоммерческого предприятия. Это первый вуз, который одновременно выполняет функции больницы и учреждения высшего образования.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения (МОЗ) на официальном сайте. Благодаря изменениям университет сможет автономно принимать управленческие решения и реализовать концепцию современной университетской больницы.
Процесс реорганизации начался в июле 2024 с работы Университетской больницы ЛНМУ. В настоящее время в заведении функционирует 16 клинических кафедр университета, 13 отделений, три из которых – паллиативной помощи, пластической хирургии и гинекологии – открыли в этом году. В скором времени начнет принимать пациентов отделение интервенционной радиологии.
Минздрав обеспечил больницу оборудованием, поэтому в этом учебном году практическую подготовку здесь проходят более двух тысяч студентов и около 300 врачей-интернов.
В начале 2025 года создан Центр микробиологических исследований – единственный в Украине, который может проводить научные исследования в области бактериологии со студентами и аспирантами, используя высокотехнологичное оборудование.
Кроме того, начал работу учебный операционный блок, где ежемесячно учат военных медиков и хирургов с прифронтовых территорий по курсу ACDCS-UA (Advanced Course for Damage Control Surgery). Впоследствии здесь смогут отрабатывать практические навыки студенты старших курсов и врачи-интерны.
Следующим этапом в реорганизации станет присоединение Львовской областной клинической больницы к ЛНМУ. Это объединит качественную помощь пациентам с подготовкой специалистов по мировым стандартам.
"Для ЛНМУ это шанс создать центр, где передовые практики и обучение переплетаются с глобальным сотрудничеством. Например, привлечение иностранных специалистов и партнерство с Европейскими странами позволяет не только лечить пациентов по мировым стандартам, но и готовить специалистов, способных работать в любой точке мира. В рамках проекта университет сможет привлекать иностранных экспертов", – говорится в сообщении Минздрава.
ЛНМУ также примет участие в проекте "Улучшение оказания помощи людям с ампутированными конечностями в Украине: создание сети автономных микроклиник, подключенных к производственному центру, и обучение местных команд", инициированном Минздравом.
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