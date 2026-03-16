Петиция о приостановлении реформы НУШ набрала необходимые 25 тысяч голосов: чего требуют родители и что дальше

Украинцы обратились к Кабинету Министров с просьбой приостановить реформу Новой украинской школы для старшеклассников и гарантировать девятиклассникам возможность завершить обучение в своих школах. Так, автор документа Оксана Качур отметила, что реформа усложняет доступ школьников к получению образования и может привести к тому, что многие заведения не будут иметь старших классов.

В электронной петиции также указано, что решение о подвозе старшеклассников в другие населенные пункты, может негативно повлиять на физическое и эмоциональное состояние детей. Кроме того, качество образовательного процесса будет нести дополнительный риск для их жизни во время военного положения.

"Без учета реальных ситуаций на местах эта реформа приведет к тому, что многие общины останутся без старших классов. Это заставит детей ездить в другие населенные пункты, что негативно повлияет на их физическое, эмоциональное состояние и качество образовательного процесса. А, учитывая военное положение, еще и создаст дополнительный риск для жизни старшеклассников", – говорится в петиции.

Автор петиции просит:

гарантировать ученикам 9 классов возможность учиться в 10 и 11 классах в тех же учебных заведениях;

приостановить реформу НУШ и реорганизацию учреждений общего среднего образования на время действия военного положения и переходного периода после его завершения;

пересмотреть подходы к этой реформе, учитывая интересы учеников, родителей и учителей и возможности общин;

привлечь родителей, педагогов к публичному обсуждению этой реформы НУШ.

Для того, чтобы Кабинет министров рассмотрел петицию и предоставил официальный ответ, она должна набрать 25 тысяч голосов. Информация о начале рассмотрения публикуется на сайте не позднее чем через 3 рабочих дня после набора нужного количества голосов.

После этого премьер-министр дает поручение профильным министерствам или ведомствам изучить вопрос. Рассмотрение осуществляется безотлагательно, но не позднее чем в течение 10 рабочих дней со дня обнародования информации о его начале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что образовательный эксперт опроверг миф о реформе старшей школы в Украине.

