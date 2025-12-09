Пирожные "Шишки" для новогоднего стола: обязательно понравятся детям
Пирожные в форме шишек стали популярной новогодней идеей благодаря простому приготовлению и эффектному виду. Они не требуют выпекания, легко формируются и хорошо держат форму. Такой десерт удобен для праздничного стола, ведь его можно приготовить заранее и подать вместе с другими сладостями.
Идея приготовления пирожных "Шишки" для детей опубликована на странице фудблогера yummy.lera в Instagram.
Ингредиенты:
- печенье савоярди – 200 г
- какао – 20 г
- маскарпоне или крем-сыр – 150-170 г
- кофе – 30 мл.
- ликер (по желанию) – 20 мл.
- шоколадные кукурузные хлопья – примерно 40 г
Способ приготовления:
1. Печенье измельчить в мелкую крошку – это будет основа массы.
2. Добавить какао и перемешать, чтобы смесь стала равномерной. Отдельно смешать маскарпоне с кофе.
3. Если десерт готовится для взрослых, можно добавить ликер, но это не обязательно – пирожные прекрасно держат форму и без него.
4. Соединить кремовую массу с сухой основой и вымешать до густой текстуры, которая хорошо формируется в руках. При необходимости добавить немного больше маскарпоне, чтобы получить пластичную консистенцию.
5. Из полученной массы сформировать небольшие "шишки".
6. Шоколадные хлопья использовать для создания чешуек: их аккуратно вдавливают в массу по кругу снизу вверх. Пирожные переставить в холодильник на час, чтобы они стали плотнее и сохранили форму.
