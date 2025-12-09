Пирожные 'Шишки' для новогоднего стола: обязательно понравятся детям

Пирожные в форме шишек стали популярной новогодней идеей благодаря простому приготовлению и эффектному виду. Они не требуют выпекания, легко формируются и хорошо держат форму. Такой десерт удобен для праздничного стола, ведь его можно приготовить заранее и подать вместе с другими сладостями.

Идея приготовления пирожных "Шишки" для детей опубликована на странице фудблогера yummy.lera в Instagram.

Ингредиенты:

печенье савоярди – 200 г

какао – 20 г

маскарпоне или крем-сыр – 150-170 г

кофе – 30 мл.

ликер (по желанию) – 20 мл.

шоколадные кукурузные хлопья – примерно 40 г

Способ приготовления:

1. Печенье измельчить в мелкую крошку – это будет основа массы.

2. Добавить какао и перемешать, чтобы смесь стала равномерной. Отдельно смешать маскарпоне с кофе.

3. Если десерт готовится для взрослых, можно добавить ликер, но это не обязательно – пирожные прекрасно держат форму и без него.

4. Соединить кремовую массу с сухой основой и вымешать до густой текстуры, которая хорошо формируется в руках. При необходимости добавить немного больше маскарпоне, чтобы получить пластичную консистенцию.

5. Из полученной массы сформировать небольшие "шишки".

6. Шоколадные хлопья использовать для создания чешуек: их аккуратно вдавливают в массу по кругу снизу вверх. Пирожные переставить в холодильник на час, чтобы они стали плотнее и сохранили форму.

