Писательница и мама мальчика из РДВГ объяснила, что не тако со спецшколами, которые в скором времени появятся в Украине

В Украине раскритиковали инициативу о создании спецшкол для детей с особыми образовательными потребностями, обусловленными психическими нарушениями или расстройствами поведения. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон №10160.

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В частности, против инициативы выступила писательница и активистка Анастасия Мельниченко, которая воспитывает сына с расстройством дефицита внимания и гиперактивности (РДВГ). На своей странице в Facebook она отметила, что создание спецшкол означает на системном уровне закрепление дискриминации детей с ООП, где вместо инклюзии практикуется сегрегация.

По ее словам, создание отдельных школ для детей с РДВГ было бы более целесообразным. Однако теперь дети из РДВГ с блестящим интеллектом из-за "расстройства поведения" будут учиться по упрощенной программе, рядом с детьми с интеллектуальными нарушениями.

"Но детям с РДВГ не нужна упрощенная программа, им нужен другой подход к этой программе, потому что их (наша) психика "движет" на интересе, а не усидчивости или "надо". Я была бы не против школы отдельно для детей с РДВГ, потому что они классные, но так не будет. Соберут всех в одну кучу, кроме детей с нарушениями зрения/слуха (это мое предположение, основанное на предыдущем опыте). Сегрегация – это очень плохо. Она делит детей на "нормальных" и "ненормальных", – отметила она.

Сейчас дети с РДВГ и другими эмоционально-поведенческими особенностями могут приобретать опыт функционирования в социуме. Хотя, по ее убеждению, внедрение инклюзивности в украинское образование было провалено, есть опыт других государств, где есть положительный опыт.

"Спецшколы – не работают. Почему, когда принимаются такие законопроекты, не приглашают профессиональных психологов, ученых? Почему не консультируются: поможет это, не поможет это? Доказано наукой и практикой, что от интернатных/спецучреждений и вывода детей из общеобразовательных инклюзивных школ есть только вред", – добавила Мельниченко.

Что известно о создании спецшкол в Украине

Президент Владимир Зеленский подписал закон 10160, расширяющий профили специальных учреждений общего среднего образования. В части 2 статьи 35 документа сказано: "специальная школа – учреждение общего среднего образования для лиц с особыми образовательными потребностями, обусловленными нарушениями интеллектуального развития, физическими, психическими и/или сенсорными нарушениями, нарушениями поведения".

Это открывает путь для трансформации санаторных школ, которую из-за вторжения России отложили на 2025 год.

Школ такого профиля в Украине насчитывалось всего три: две были в Киеве и одна в Харькове.

При этом Законом "О полном общем среднем образовании" требуется от учредителей санаторных школ до 1 июля 2025 г. изменить тип таких учебных заведений на одно из предусмотренных законом или прекратить путем реорганизации или ликвидации.

Таким образом, будут расширены типы специальных школ, чтобы у санаторной школы была возможность трансформироваться в специальную.

Как сообщал OBOZ.UA, дети с особыми образовательными потребностями могут посещать обычные школы и садики. Но для того чтобы заведение подготовило условия для ребенка с ООП, родителям нужно вовремя подать все документы.

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