Письмо от учительницы довело отца школьника до слез: что она написала и почему видео стало вирусным

Американская учительница отправила трогательное письмо родителям своего ученика. Она поблагодарила их за сына, чем растрогала папу до слез.

Видео с текстом письма и реакцией на него самого мальчика собрало уже более 400 тысяч просмотров. Мама школьника опубликовала его на своей странице в социальной сети Instagram.

"Мы получили неожиданное письмо от учительницы Ваятта. Она написала: "Я хотела прислать вам электронное письмо, чтобы сказать, что мне нравится, что Ваятт в моем классе. Он молчаливый лидер и соблюдает правила класса и школы. Спасибо, что поделились со мной своим замечательным мальчиком", – звучит в ролике.

После этого камера фиксирует лицо Ваятта – гордого, застенчивого и сияющего. Его родители радуются и говорят ему, как они им гордятся. И именно это нашло самый большой отклик у зрителей – реакция родителей. В комментариях другие пользователи подчеркивают, что искренне восхищаются тем, как семья радуется письму.

"Как учитель, я очень рада слышать, как вы читаете это письмо всей семьей и празднуете вместе! Именно к этому мы всегда стремимся", "Нет ничего более приятного для родителей. Видеть, как они гордятся тем, кем становятся", – пишут в комментариях.

Почему такие незначительные письма от учителей так много значат

Для родителей эти сообщения означают действительно многое, пишет сайт mother.ly. В мире табелей успеваемости, результатов тестов и ежедневной рутины с уроками, услышать, что учитель видит вашего ребенка таким, каким он является – добрым, надежным, тихим лидером – может ощущаться как бальзам на душу. Это также упоминание о том, что черты, имеющие наибольшее значение, не всегда можно оценивать.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Developmental Psychology, дети, получавшие похвалу за личность или черты характера (например, "Ты умный"), чаще демонстрировали "беспомощные" реакции после неудач, такие как самообвинение или избегание трудностей, по сравнению с детьми, которые получали похвалу за процесс (например "Ты упорно работал") или похвалу, сосредоточенную на результатах.

